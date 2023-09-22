Рашников об академии в Магнитогорске: «В течение 2,5-3 лет построим. Задача там – не столько увеличить количество воспитанников, сколько улучшить качество»

Виктор Рашников рассказал о строительстве хоккейной академии в Магнитогорске.

«В течение 2,5-3 лет построим академию. Будет там [земельный участок] порядка двух гектаров, он будет состоять из двух хоккейных коробок.

Ну и задача там – не столько увеличить количество воспитанников, сколько улучшить качество», – сказал президент « », глава Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области .

Он добавил, что сейчас ведется проектирование объекта, академия примкнет к парку «Притяжение». При создании академии будет учитываться опыт подобных центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Омске.