Рашников об академии в Магнитогорске: «В течение 2,5-3 лет построим. Задача там – не столько увеличить количество воспитанников, сколько улучшить качество»

Теги Металлург Мг Виктор Рашников КХЛ детский хоккей ТАСС Хоккей

Виктор Рашников рассказал о строительстве хоккейной академии в Магнитогорске.

«В течение 2,5-3 лет построим академию. Будет там [земельный участок] порядка двух гектаров, он будет состоять из двух хоккейных коробок.

Ну и задача там – не столько увеличить количество воспитанников, сколько улучшить качество», – сказал президент «Металлурга», глава Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников.

Он добавил, что сейчас ведется проектирование объекта, академия примкнет к парку «Притяжение». При создании академии будет учитываться опыт подобных центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Омске.

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