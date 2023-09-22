Рашников об академии в Магнитогорске: «В течение 2,5-3 лет построим. Задача там – не столько увеличить количество воспитанников, сколько улучшить качество»
Виктор Рашников рассказал о строительстве хоккейной академии в Магнитогорске.
«В течение 2,5-3 лет построим академию. Будет там [земельный участок] порядка двух гектаров, он будет состоять из двух хоккейных коробок.
Ну и задача там – не столько увеличить количество воспитанников, сколько улучшить качество», – сказал президент «Металлурга», глава Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников.
Он добавил, что сейчас ведется проектирование объекта, академия примкнет к парку «Притяжение». При создании академии будет учитываться опыт подобных центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Омске.
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