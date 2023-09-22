Флери о 20-м сезоне в НХЛ и своем будущем: «Будут взлеты и падения. Я хочу пройти через все это и в конце принять решение»

Марк-Андре Флери сказал, что примет решение о своем будущем в конце сезона.

38-летний вратарь «Миннесоты» готовится к своему 20-му сезону в . Ранее канадец не исключал, что завершит карьеру после его окончания.

В новом сезоне у Флери есть шанс выйти на 2-е место по победам в истории НХЛ. У него их 544, у Патрика Руа – 551. Рекордом владеет Мартин Бродер (691).

«В сезоне будут взлеты и падения. Я хочу пройти через все это и в конце принять решение.

Не хочу думать об этом слишком много после каждой игры, типа: «О, все идет хорошо, буду играть дальше» или «О, все идет плохо, не хочу больше играть». Посмотрим, как пойдут дела, каким будет физическое и моральное состояние», – сказал .

В ноябре голкиперу исполнится 39 лет. Его контракт с «Уайлд» с кэпхитом 3,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.