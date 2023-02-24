Флери сделал 73-й шатаут в НХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Коламбусом». Он на 12-м месте в истории по их числу

сделал 73-й шатаут в , отразив 30 бросков « ».

38-летний вратарь был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (2:0).

В текущем сезоне у канадца стало 17 побед в 35 играх при 2 матчах на ноль (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,89).

Флери занимает 12-е место в истории НХЛ по общему числу сухих матчей в рамках регулярок (73).

Выше идут Мартин Бродер (125), Терри Савчак (103), Джордж Хэйнсуорт (94), Глен Холл (84), Жак Плант (82), Алек Коннелл, Тайни Томпсон и Доминик Гашек (по 81), Роберто Луонго (77), Тони Эспозито и Эд Белфор (по 76).