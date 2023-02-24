Флери сделал 73-й шатаут в НХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Коламбусом». Он на 12-м месте в истории по их числу

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Марк-Андре Флери сделал 73-й шатаут в НХЛ, отразив 30 бросков «Коламбуса». 

38-летний вратарь был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (2:0). 

В текущем сезоне у канадца стало 17 побед в 35 играх при 2 матчах на ноль (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,89). 

Флери занимает 12-е место в истории НХЛ по общему числу сухих матчей в рамках регулярок (73). 

Выше идут Мартин Бродер (125), Терри Савчак (103), Джордж Хэйнсуорт (94), Глен Холл (84), Жак Плант (82), Алек Коннелл, Тайни Томпсон и Доминик Гашек (по 81), Роберто Луонго (77), Тони Эспозито и Эд Белфор (по 76).

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