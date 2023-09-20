Мусоров вернулся в «Барыс», подписав контракт до конца сезона

Теги Химик Воскресенск переходы КХЛ Барыс ВХЛ Максим Мусоров Номад Sports.ru - Казахстан Хоккей

Форвард Максим Мусоров вернулся в «Барыс», подписав контракт до конца сезона.

22-летний нападающий начал сезон в составе фарма «Барыса», набрав 9 (1+8) очков в 6 играх за «Номад» в чемпионате Казахстана. 

В прошлом сезоне игрок стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика». Он провел 36 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 10 (6+4) очков. Также в его активе 8 игр в плей-офф.

В составе сборной Казахстана Мусоров принял участие в ЧМ по хоккею 2023 (4 игры). 

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2 комментария

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Вадим Сидоров
Ответ maks44
Как можно жить с такой фамилией?
С такой только в Динамо играть)
Вообще какой балбес придумал такую фамилию.
У покойного "Иванушки" была фамилия из той же оперы Сорин (от слова сор - мелкий бытовой мусор), но ничего жил не жаловался)
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