Форвард Максим Мусоров вернулся в «Барыс», подписав контракт до конца сезона.

22-летний нападающий начал сезон в составе фарма «Барыса», набрав 9 (1+8) очков в 6 играх за «Номад» в чемпионате Казахстана.

В прошлом сезоне игрок стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика». Он провел 36 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 10 (6+4) очков. Также в его активе 8 игр в плей-офф.

В составе сборной Казахстана Мусоров принял участие в ЧМ по хоккею 2023 (4 игры).