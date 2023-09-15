Кудашов о 3:1 со СКА: «Динамо» не имеет плана на матч – есть законы игры. Мы всегда готовы к разному развитию событий»

Теги СКА Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов рассказал о победе над СКА.

Московское Динамо выиграло со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Тяжелая, интересная игра. Противостояние получилось эмоциональным, очень много стычек, интересных моментов и красивых голов.

Зрители в Ледовом, как и всегда, создали хорошую атмосферу на трибунах – получилась борьба на площадке, много единоборств.

Самое главное, что мы победили – остались довольны этим и сегодняшней игрой в целом.

– Какой был план на игру?

– В этом году, в частности в последних играх, мы не имеем явного плана на игру и его не придерживаемся.

У нас в команде есть определенные законы игры, которые стараемся выполнять из матча в матч. В зависимости от соперника уже немного подстраиваемся.

Может, противник чуть больше поддавливает или, наоборот, глубже играет в обороне – под эти самые моменты и корректируем игру.

Хоккеисты знают, как себя вести в конкретных ситуациях. Если СКА бежит давить, то мы к этому готовы. То же самое случается и тогда, когда они откатываются.

В матче происходит много ситуаций. Никогда не знаешь, какой план на игру выберет команда соперника. Мы всегда готовы к разному развитию событий – сегодняшний матч не исключение.

Знали, что хозяева быстро начнут, потому что здесь по-другому нельзя.

Имели определенное представление о том, что будет происходить дальше, поэтому старались выстроить сбалансированный план.

– Сейчас в вашей команде выступает много игроков-реваншистов, которые в прошлом играли за СКА. Чувствовался ли их особый настрой перед поездкой в Санкт-Петербург?

– Определенно нет.

Не думаю, что так называемое реваншистские настроения имеют место быть – в последнее время многие игроки часто меняют команды, такую параллель проводить излишне.

Игроки, которые раньше играли в Санкт-Петербурге, придали уверенности всей команде с точки зрения психологии, что ничего страшного в матчах здесь нет.

Для них это привычная атмосфера – она передалась многим нашим хоккеистам, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

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8 комментариев

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kutavlik
Вот что ты за тренер - никакой системы!!!! Срочно к Ротенбергу на стажировку!!!!
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Виталий Макеев
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Динамо , с победой. Но работать есть над чем.
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Snow11
Ответ Machine Head
Выиграли по делу . После первой шайбы понимал , что это начало игры . Верил , что можем выиграть , учитывая их предыдущую игру со Спартаком . Кстати , Спартак им оставил меньше пространства для развития атак и меньше времени на мысли . Спартак играл с ними жестче гораздо . Ну и мы молодцы не отвечали на грязные тычки толчки и провокации . По Федотову всем , кто играл или играет в хоккей очевидно , что там никакого удаления не было- сам налетел сзади на локоть . Игрой доволен . Многие слова в адрес Кудашова беру назад. Мысль в игре есть . Главное , что после первой пропущенной не опустили руки и заставляли соперника ошибаться и качественно реализовали большинство . Молодцы !
Какая нафиг мысль? Стоять в пятером в воротах?
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Snow11
Ответ Machine Head
Кто же тогда голы забивал ? Вели 2:1 в гостях , решили засушить. Не могу сказать, что стояли в воротах . Ловили кирпичи все добросовестно на себя . Два звена играли в позиционный хоккей в атаке , а третье и четвертое как и положено было играть. Я не буду спорить . Каждый по своему видит. Но тупой беготни не было . К тому же каждый играет насколько позволяет соперник. При всем при том , что СКА , как расстроенный рояль , но убежать и забить там много кто может . Я думаю выполняли задание тренера и аккуратно играли взыщите без провалов .
кровь из глаз , а не хоккей!
после второй шайбы жесткий откат, с таким то составом. Отсутствие мысли напрочь - главное не пропустить!! И радость Кудашова забитым шайбам, как будто он седьмую игру финала кубка стенли выигрывает.
Еще раз повторю Кудашев тренер уровня середины востока Сибирь, Автомобилист- это его максимум.
И уж не для Динамо он, лучше гопника Знарка поставить ,всеж веселее будет чем это УГ)))
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