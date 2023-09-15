Кудашов о 3:1 со СКА: «Динамо» не имеет плана на матч – есть законы игры. Мы всегда готовы к разному развитию событий»

Алексей Кудашов рассказал о победе над СКА.

Московское Динамо выиграло со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Тяжелая, интересная игра. Противостояние получилось эмоциональным, очень много стычек, интересных моментов и красивых голов.

Зрители в Ледовом, как и всегда, создали хорошую атмосферу на трибунах – получилась борьба на площадке, много единоборств.

Самое главное, что мы победили – остались довольны этим и сегодняшней игрой в целом.

– Какой был план на игру?

– В этом году, в частности в последних играх, мы не имеем явного плана на игру и его не придерживаемся.

У нас в команде есть определенные законы игры, которые стараемся выполнять из матча в матч. В зависимости от соперника уже немного подстраиваемся.

Может, противник чуть больше поддавливает или, наоборот, глубже играет в обороне – под эти самые моменты и корректируем игру.

Хоккеисты знают, как себя вести в конкретных ситуациях. Если СКА бежит давить, то мы к этому готовы. То же самое случается и тогда, когда они откатываются.

В матче происходит много ситуаций. Никогда не знаешь, какой план на игру выберет команда соперника. Мы всегда готовы к разному развитию событий – сегодняшний матч не исключение.

Знали, что хозяева быстро начнут, потому что здесь по-другому нельзя.

Имели определенное представление о том, что будет происходить дальше, поэтому старались выстроить сбалансированный план.

– Сейчас в вашей команде выступает много игроков-реваншистов, которые в прошлом играли за СКА. Чувствовался ли их особый настрой перед поездкой в Санкт-Петербург?

– Определенно нет.

Не думаю, что так называемое реваншистские настроения имеют место быть – в последнее время многие игроки часто меняют команды, такую параллель проводить излишне.

Игроки, которые раньше играли в Санкт-Петербурге, придали уверенности всей команде с точки зрения психологии, что ничего страшного в матчах здесь нет.

Для них это привычная атмосфера – она передалась многим нашим хоккеистам, – сказал главный тренер московского «Динамо» .