Дмитрий Юшкевич-младший перешел в клуб ECHL «Уичита» после 5 сезонов в ВХЛ.

Сын ассистента главного тренера «Локомотива» и бывшего игрока клубов НХЛ Дмитрия Юшкевича подписал контракт с «Тандер» на один сезон.

Клуб входит в систему «Сан-Хосе».

Последние 5 сезонов Юшкевич-младший отыграл в – за «Югру», «Звезду» и « » (205 матчей, 37 очков, 10+27).

Прошлый сезон 26-летний игрок завершал в Казахстане, где играл за « ».