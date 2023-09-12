Юшкевич-младший перешел в клуб ECHL «Уичита» после 5 сезонов в ВХЛ
Дмитрий Юшкевич-младший перешел в клуб ECHL «Уичита» после 5 сезонов в ВХЛ.
Сын ассистента главного тренера «Локомотива» и бывшего игрока клубов НХЛ Дмитрия Юшкевича подписал контракт с «Тандер» на один сезон.
Клуб входит в систему «Сан-Хосе».
Последние 5 сезонов Юшкевич-младший отыграл в ВХЛ – за «Югру», «Звезду» и «Омские Крылья» (205 матчей, 37 очков, 10+27).
Прошлый сезон 26-летний игрок завершал в Казахстане, где играл за «Арлан».
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