Кудашов о старте сезона: «Посмотрите, какие результаты! Не настроился – сразу получил. Мы сейчас боремся сами с собой»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Сочи Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Сочи» (4:0).

– Сегодня сыграли вроде более-менее ровненько. С одной стороны, удаления ломают игру, с другой стороны, они нам сегодня помогли. Добились результата, игроки выполнили то, о чем мы с ними разговаривали после прошлого матча.

– Причиной не самого удачного первого периода как раз и стали удаления?

– Если вы помните, то в первых сменах мы завладели преимуществом, стали нагнетать, и они получились хорошими. И вот эти два удаления... Я о чем и сказал. С одной стороны, это хорошо, потому что в дальнейшем мы использовали. А с другой, одни играют, другие сидят.

– Легче ли было настраивать команду после победы «Сочи» в Казани?

– Вы знаете, начало сезона и сейчас все команды очень хорошо готовы физически. Второе – уровень игроков и команд выравнялся. «Сочи», «Амур» — это не имеет значения. Посмотрите, какие сейчас результаты! Чуть не настроился, чуть не подготовился – и сразу получил.

Мы сейчас боремся сами с собой. У нас идет становление нового коллектива. Думали, что это произойдет намного быстрее, но понимаем, что это именно сейчас происходит.

Идет притирка, и каждый понимает свои роли, свои места и свою ответственность за все, — сказал главный тренер «Динамо».

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3 комментария

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В принципе играют два канадца, остальное - толкотня.
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Олег Булин
Все голы забили в большинстве.
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Roman Kostyuchenko
Становление нового коллектива? По-моему состав отнюдь не новый и должен показывать результат. Но ощущение, что руководство по каким то причинам никак не смирится, что у Кудашова мало что получается..
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