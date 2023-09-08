«Галифакс» выведет 22-й номер Маккиннона из обращения. Он 4-й игрок в истории клуба QMJHL, кого удостоят такой чести

«Галифакс» выведет 22-й номер Нэтана Маккиннона из обращения.

Церемония запланирована на 22 сентября, когда «Музхедс» примут «Шарлоттаун» в матче юниорской лиги Квебека.

Форвард отыграл за клуб два сезона и набрал 153 (63+90) очка в 102 играх в регулярных чемпионатах. В плей-офф он добавил 61 (24+37) балл в 34 матчах.

В сезоне-2012/13 стал чемпионом QMJHL вместе с клубом, а также выиграл (4 игры на турнире и 13 очков, 7+6).

Он станет 4-м игроком в истории « », чей номер будет выведен из обращения. До него такой чести были удостоены , и Джоди Шелли.

В 2013 году Маккиннон был выбран «Колорадо» под общим 1-м номером на драфте НХЛ. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом.