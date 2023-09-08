«Галифакс» выведет 22-й номер Маккиннона из обращения. Он 4-й игрок в истории клуба QMJHL, кого удостоят такой чести
«Галифакс» выведет 22-й номер Нэтана Маккиннона из обращения.
Церемония запланирована на 22 сентября, когда «Музхедс» примут «Шарлоттаун» в матче юниорской лиги Квебека.
Форвард отыграл за клуб два сезона и набрал 153 (63+90) очка в 102 играх в регулярных чемпионатах. В плей-офф он добавил 61 (24+37) балл в 34 матчах.
В сезоне-2012/13 Нэтан стал чемпионом QMJHL вместе с клубом, а также выиграл Мемориальный кубок (4 игры на турнире и 13 очков, 7+6).
Он станет 4-м игроком в истории «Галифакса», чей номер будет выведен из обращения. До него такой чести были удостоены Жан-Себастьян Жигер, Алекс Тангуэй и Джоди Шелли.
В 2013 году Маккиннон был выбран «Колорадо» под общим 1-м номером на драфте НХЛ. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом.
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