«Галифакс» выведет 22-й номер Маккиннона из обращения. Он 4-й игрок в истории клуба QMJHL, кого удостоят такой чести

Теги Колорадо Джоди Шелли Алекс Тангуэй Жан-Себастьян Жигер НХЛ юниорская лига Квебека Мемориальный кубок Галифакс Канадская хоккейная лига Нэтан Маккиннон Хоккей

«Галифакс» выведет 22-й номер Нэтана Маккиннона из обращения.

Церемония запланирована на 22 сентября, когда «Музхедс» примут «Шарлоттаун» в матче юниорской лиги Квебека. 

Форвард отыграл за клуб два сезона и набрал 153 (63+90) очка в 102 играх в регулярных чемпионатах. В плей-офф он добавил 61 (24+37) балл в 34 матчах. 

В сезоне-2012/13 Нэтан стал чемпионом QMJHL вместе с клубом, а также выиграл Мемориальный кубок (4 игры на турнире и 13 очков, 7+6). 

Он станет 4-м игроком в истории «Галифакса», чей номер будет выведен из обращения. До него такой чести были удостоены Жан-Себастьян Жигер, Алекс Тангуэй и Джоди Шелли. 

В 2013 году Маккиннон был выбран «Колорадо» под общим 1-м номером на драфте НХЛ. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом. 

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