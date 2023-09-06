Калюжный о КХЛ: «В 90-е то, как все организовано на Западе, казалось пределом мечтаний. Но уже 15 лет все это есть и у нас»

Алексей Калюжный считает, что с появлением КХЛ российский клубный хоккей вырос.

– КХЛ значительно повлияла на развитие российского чемпионата?

– Конечно. В 90-е хоккеистам часто просто не выплачивали зарплаты. Настоящая защищенность появилась только с образованием КХЛ. Настала системность и в других вопросах.

Существуют требования по стадионам, безопасности, медицине, перелетам, гостиницам, уровню трансляций и другим аспектам. Все стало профессионально, а раньше было – как получится.

В 90-е мы смотрели на то, как все организовано на Западе, и это казалось пределом мечтаний. Однако уже полтора десятка лет все то, чем мы восхищались тогда, есть и в нашем чемпионате.

Посмотрите, какой стадион построили в Омске. Разве это могло случится, не будь такой лиги? – сказал бывший игрок минского « » и других клубов Суперлиги и .