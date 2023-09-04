Дмитрий Федоров: «Настораживает большое количество интервью про то, что хоккей – спорт номер один. Все живут в розовых очках»

Теги Торпедо Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Чайка Хоккей

Дмитрий Федоров заявил о настороженности из-за слов про популярность хоккея.

Сейчас Федоров занимает пост помощника главного тренера молодежной команды «Торпедо» – «Чайка». До этого Федоров работал руководителем каналов «КХЛ ТВ» и комментатором.

– Не буду скрывать – меня удивила задумка с эфиром из раздевалки во время перерыва. Имеете ли вы отношение к этой идее?

– Марина Анисимова, которая занимается телевизионными вопросами в КХЛ, позвонила за пару дней до трансляции и спросила, можно ли съемочной бригаде во время перерыва зайти в раздевалку.

У нас была встреча с руководством. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что нужно идти в ногу со временем.

Решили так: если это привлечет аудиторию, то давайте сделаем. Хотя я думаю, что 99,9% тренеров не испытали бы радостных эмоций от камеры в раздевалке.

Но мы понимаем, что необходимо завоевывать аудиторию. А для этого нужны какие-то смелые телевизионные решения.

Меня несколько настораживает большое количество интервью, в которых говорится, что хоккей – это вид спорта номер один.

Люди не желают видеть, что происходит в мире, в нашем спорте. Все живут в каких-то розовых очках.

А нужно понять, что молодую аудиторию надо завоевывать в том числе и нетривиальными ходами.

Руководство «Чайки» осознает, что телевидение нам помогает раскручивать хоккей и работать с молодыми болельщиками.

Поэтому мы разрешили камеру в раздевалке. Правда, я не знаю, что показали в эфире, – сказал Дмитрий Федоров.

18 комментариев

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genowayy
Это точно, про миф про спорт номер 1. Зайдите в бары, когда идут футбольные матчи и когда хоккейные. Все станет понятно.
+32
-2
+30
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Aleksey Yashin
Лайк адекватному хоккеисту
+15
-1
+14
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Melnikov1968
Для таких людей как Тихонов, Кожевников, Назаров, Ротенберг, хоккей - вид спорта номер один, для адекватных людей - нет.
+12
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+10
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kazbek.sultanbek
Ответ genowayy
Это точно, про миф про спорт номер 1. Зайдите в бары, когда идут футбольные матчи и когда хоккейные. Все станет понятно.
Зайти на комментарии на этом сайте к хоккейным или футбольным новостям, и всё тоже становится ясным.
+9
0
+9
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haymaker
Ответ genowayy
Это точно, про миф про спорт номер 1. Зайдите в бары, когда идут футбольные матчи и когда хоккейные. Все станет понятно.
Зайдите в wordstat.yandex.ru
Футбол 14 млн запросов в месяц, хоккей 2 млн
+8
0
+8
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haymaker
Ответ haymaker
Зайдите в wordstat.yandex.ru Футбол 14 млн запросов в месяц, хоккей 2 млн
Ах да, порно 344 млн запросов
+6
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Russ Ivan
Судя по коментам, фигурка - впереди планеты всей, количество агрессивных домохозяек зашкаливает...
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Владислав Романов
Сомневаюсь что камера в раздевалке поднимет популярность хоккея, игра либо нравится, либо нет
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zho3716
Сейчас Кожевников заклюет)
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гилберт
Какая то каша от взрослого мужика. Никто на полном серъёзе и не говорит что хоккей популярнее футбола. Тв зря пустили в раздевалку именно в Чайке, потом Фёдорова и обвинят.
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Venger80
Золотые слова, особенно, если учитывать стоимость хоккейной экипировки
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MikhaL
А кто первый всерьёз высказался про спорт номер 1. Ротенберг?
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Персональные данные Номер 67327384
То что ты стал тренером как раз и доказывает что мир, особенно мир отечественный, давно живет в розовых очках.
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Павел Мельников
Ответ justbored
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Кстати удачное сравнение, оказывается, они даже однокурсники. ))
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catcher69
Ответ ilia2
Спорт номер один это бенди
в 19 веке был и то не везде и только зимой
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