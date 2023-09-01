Где смотреть Торпедо – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ – Континентальная хоккейная лига 6 сентября
В среду, 6 сентября, сыграют Торпедо и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Нагорный дворец спорта профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торпедо – СКА
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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