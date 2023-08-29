39-летний Скачков продолжит играть за «Чиксереду». Форвард проведет в Румынии 5-й сезон

39-летний форвард Евгений Скачков продолжит выступать за «Чиксереду».

Российский хоккеист проведет в Румынии 5-й сезон. Ранее он получил гражданство этой страны и выступил за сборную на ЧМ-2022 в первом дивизионе.

В прошлом сезоне нападающий провел 32 матча в чемпионате Румынии и набрал 57 (24+33) очков. В Эрсте лиге, где играют клубы Румынии и Венгрии, у него 41 (17+24) балл в 36 играх.

В Суперлиге и КХЛ Скачков провел в общей сложности 15 сезонов, поиграв за «Спартак», «Трактор», «Ак Барс», СКА, «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи» и «Югру».

У него 520 матчей в регулярных чемпионатах и 233 (114+119) очка. В плей-офф – 32 игры и 7 (4+3) баллов.