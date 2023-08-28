Таварес чувствует усиление конкуренции в Атлантическом дивизионе: «Детройт», «Баффало» и «Оттава» становятся претендентами и клубами уровня плей-офф»

Джон Таварес высказался о конкурентах «Торонто» по дивизиону в НХЛ.

Канадский клуб выступает в Атлантическом дивизионе вместе с «Баффало», «Бостоном», « », «Монреалем», «Оттавой», «Тампой» и «Флоридой».

«Да, сто процентов, конкуренция станет еще сильнее.

Видим, какие шаги делают «Детройт», « » и « », видим развитие их талантов, то, как они провели прошлый сезон.

В прошлом сезоне эти команды росли, против них было сложно, поэтому, безусловно, есть ощущение, что эти команды начинают становиться претендентами и клубами уровня плей-офф.

Нет сомнений, что играть будет все труднее и труднее, но мы принимаем этот вызов и осознаем, что нас ждет впереди», – сказал капитан « » .