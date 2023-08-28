Таварес чувствует усиление конкуренции в Атлантическом дивизионе: «Детройт», «Баффало» и «Оттава» становятся претендентами и клубами уровня плей-офф»
Джон Таварес высказался о конкурентах «Торонто» по дивизиону в НХЛ.
Канадский клуб выступает в Атлантическом дивизионе вместе с «Баффало», «Бостоном», «Детройтом», «Монреалем», «Оттавой», «Тампой» и «Флоридой».
«Да, сто процентов, конкуренция станет еще сильнее.
Видим, какие шаги делают «Детройт», «Баффало» и «Оттава», видим развитие их талантов, то, как они провели прошлый сезон.
В прошлом сезоне эти команды росли, против них было сложно, поэтому, безусловно, есть ощущение, что эти команды начинают становиться претендентами и клубами уровня плей-офф.
Нет сомнений, что играть будет все труднее и труднее, но мы принимаем этот вызов и осознаем, что нас ждет впереди», – сказал капитан «Торонто» Джон Таварес.
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