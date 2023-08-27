«Сибирь» интересуется Прохоркиным («СЭ»)

Теги Сибирь возможные переходы КХЛ Николай Прохоркин Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

«Сибирь» заинтересована в подписании Николая Прохоркина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24 августа СКА обменял форварда в «Сочи» на денежную компенсацию. Через 27 минут после обмена сочинцы расторгли контракт с игроком.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. На счету 29-летнего форварда 1 передача в 3 играх регулярки и 4 (1+3) балла в 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ

Подробно со статистикой Прохоркина можно ознакомиться здесь.

Хитрость года: 27 минут Прохоркин пробыл игроком «Сочи»! Раскрываем ход СКА и Ротенберга

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4 комментария

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Vedved
Нууууу, если согласится лямов на 25-30 в год, то хороший вариант🤔
+2
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SergFed71
Кашу не испортит
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Stanc_P
Ориентир - зарплата легионеров, думаю попросит 60-70 млн.
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Кирилл Савиных
Для нас хорошее усиление❄️
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