«Сибирь» интересуется Прохоркиным («СЭ»)

«Сибирь» заинтересована в подписании Николая Прохоркина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24 августа СКА обменял форварда в «Сочи» на денежную компенсацию. Через 27 минут после обмена сочинцы расторгли контракт с игроком.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. На счету 29-летнего форварда 1 передача в 3 играх регулярки и 4 (1+3) балла в 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Подробно со статистикой Прохоркина можно ознакомиться здесь.

Хитрость года: 27 минут Прохоркин пробыл игроком «Сочи»! Раскрываем ход СКА и Ротенберга