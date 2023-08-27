Полтапов о предсезонке: «Считаю ужасной свою форму. Не получается, и все. Нужно больше работать, значит»

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов назвал свою форму ужасной.

– Как оцените свою форму на этом этапе предсезонки?

– Лично мою? Пока я без набранных очков. Главное, что наша команда побеждает. Но лично свою форму считаю ужасной.

– С чем это связываете?

– Просто не получается, и все. Значит, нужно больше работать.

– Проблемы, о которых вы сказали, связаны с тем, что после вашей яркой весны в предсезонных матчах соперники на вас уже более жестко настраиваются?

– Нет, это больше зависит от меня, от моей головы, от моей работоспособности и моих действий на льду.

– Это просто так получается? Или есть проблемы с отношением к делу?

– Больше я недоволен своей игрой, – сказал 20-летний нападающий.