Полтапов о предсезонке: «Считаю ужасной свою форму. Не получается, и все. Нужно больше работать, значит»

Теги ЦСКА КХЛ Прохор Полтапов Хоккей

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов назвал свою форму ужасной.

– Как оцените свою форму на этом этапе предсезонки?

 – Лично мою? Пока я без набранных очков. Главное, что наша команда побеждает. Но лично свою форму считаю ужасной.

– С чем это связываете?

– Просто не получается, и все. Значит, нужно больше работать.

– Проблемы, о которых вы сказали, связаны с тем, что после вашей яркой весны в предсезонных матчах соперники на вас уже более жестко настраиваются?

– Нет, это больше зависит от меня, от моей головы, от моей работоспособности и моих действий на льду.

 – Это просто так получается? Или есть проблемы с отношением к делу?

– Больше я недоволен своей игрой, – сказал 20-летний нападающий.

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1 комментарий

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mitos
Для начала нужно понять причины, а потом строить тренировочный план. Эффект дает только умная работа.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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