Адам Лишка: «Всегда мечтал об игре в НХЛ. Надо показать себя в «Северстали», провести хороший сезон. Тогда все двери будут открыты»
Адам Лишка высказался о возможном переходе в НХЛ.
«Всегда мечтал об игре в НХЛ. Но я не только мечтаю, но и работаю для этого. Думаю, что все возможно, я еще молод.
Надо показать себя в «Северстали», провести хороший сезон. Тогда все двери будут открыты.
Знаю многих игроков, которые находились в Северной Америке на протяжении четырех-пяти лет, но не получили шанса сыграть в НХЛ, либо же провели там совсем немного времени. Поэтому я для себя решил сначала остаться тут.
Еще когда мне было 19, я хотел играть на высшем уровне. Надеюсь, еще будет шанс. Если буду хорошо играть, может быть, через год-два он появится», – сказал 23-летний нападающий «Северстали» Лишка.
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