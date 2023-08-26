Адам Лишка: «Всегда мечтал об игре в НХЛ. Надо показать себя в «Северстали», провести хороший сезон. Тогда все двери будут открыты»

Теги Северсталь НХЛ КХЛ Адам Лишка Чемпионат.com Хоккей

Адам Лишка высказался о возможном переходе в НХЛ.

«Всегда мечтал об игре в НХЛ. Но я не только мечтаю, но и работаю для этого. Думаю, что все возможно, я еще молод.

Надо показать себя в «Северстали», провести хороший сезон. Тогда все двери будут открыты.

Знаю многих игроков, которые находились в Северной Америке на протяжении четырех-пяти лет, но не получили шанса сыграть в НХЛ, либо же провели там совсем немного времени. Поэтому я для себя решил сначала остаться тут.

Еще когда мне было 19, я хотел играть на высшем уровне. Надеюсь, еще будет шанс. Если буду хорошо играть, может быть, через год-два он появится», – сказал 23-летний нападающий «Северстали» Лишка.

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