Генменеджер «Витязя»: «Задача-минимум на сезон – выйти в плей-офф. В прошлом году мы сделали большой шаг вперед, не хотим останавливаться на достигнутом»

Генменеджер «Витязя» рассказал о задаче клуба на сезон-2023/24.

«Задача-минимум на этот сезон – выйти в плей-офф. Мы не хотим останавливаться на достигнутом.

В прошлом году мы сделали большой шаг вперед. Будем прилагать все силы для выполнения задачи», – сказал Игорь Варицкий.

«Витязь» завершил сезон-2022/23 на 6-м месте в Западной конференции. В первом раунде плей‑офф команда уступила «Локомотиву» (1-4 в серии).