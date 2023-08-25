Защитник «Витязя» Руа о паспорте РФ: «У меня достаточно квалификации, чтобы играть здесь в качестве легионера, думаю»
Джереми Руа высказался о легионерах, получающих гражданство России.
— Многие иностранные игроки получили российский паспорт. Каково ваше мнение по этому поводу?
— Я думаю, все зависит от того, как это работает. Если честно, я понятия не имею, как это работает, но я думаю, что некоторые ребята хотят остаться в этой лиге, а это один из способов сделать это наверняка.
Хочу ли я в будущем получить российский паспорт? Посмотрим, я еще не думал об этом. Думаю, у меня достаточно квалификации, чтобы играть здесь в качестве легионера. Так что посмотрим через пару лет, – заявил канадский защитник «Витязя».
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