Рассказов об 1:7 от «Северастали»: «Больно так проигрывать. Надеюсь и верю, что такого больше не повторится»

Кирилл Рассказов отреагировал на поражение «Сочи» со счетом 1:7.

Южане крупно проиграли «Северастали» в первый день на .

– Понятно, что идет предсезонка, но больно уж тяжелый счет в первом матче турнира. Что случилось?

– Хорошая для нас игра в плане информации. Сезон длинный, в нем будут самые разные ситуации, без поражений не обойтись. Надо будет все проанализировать.

Не очень хорошее начало для нас получилось, потом выровняли игру. К сожалению, провалили второй период. Совершили много позиционных ошибок, которые привели к голам.

Есть пища для размышлений, есть время на исправление ошибок. Ничего страшного не произошло, надо исправляться.

– « » забросила во втором периоде пять шайб меньше чем за 10 минут. Такие серийные голы – повод для тревоги?

– Да, это правильная постановка вопроса. Мы сделали системные ошибки. Много забил соперник с пятака, мы теряли игроков. Много сил на оборону тратили, поэтому и впереди мало что удалось создать.

Опять-таки повторю: еще есть время на то, чтобы проанализировать и исправить ошибки.

– Со стороны казалось, что у игроков «Сочи» сегодня не бежали ноги. Это наблюдение обманчиво или нет?

– Тут, скорее, вопрос эмоций. Когда игра не получается, нужно включать голову и брать соперника чем-то другим. Тебе не всегда дадут играть в тот хоккей, в который ты хочешь, не всегда позволят разрывать оборону и забивать в пустые ворота.

Хоккей – это игра, она может складываться по-разному. Нам нужно научиться перестраиваться, когда матч идет не по твоему сценарию. Расклеиваться ни в коем случае нельзя. Есть над чем работать.

– После матча игроки говорили между собой в раздевалке без тренеров. Это был разговор на повышенных тонах?

– Пусть это останется в раздевалке. Надеюсь, в следующих матчах вы увидите, помогло это или нет.

– Понятно, что болельщики «Сочи» были сильно разочарованы, увидев итоговый счет матча. Можете им сделать инъекцию позитива?

– Да, счет не самый приятный, мягко говоря. Больно так проигрывать. Хочу поблагодарить всех, кто за нас переживает. Надеюсь и верю, что такого больше не повторится, – сказал нападающий « ».