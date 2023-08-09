Морозов о Зарипове: «Столько побед, вклад в молодежь, в хоккей. Он провел суперкарьеру»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Алексей Морозов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Морозов считает, что у Даниса Зарипова была суперкарьера.

«Суперкарьера, столько побед, своего личного вклада в эти победы, вклад в молодежь, вообще в хоккей. Он провел шикарную карьеру.

Я его помню еще совсем молодым в 2005 году, когда мы сюда приехали, он начинал рядом со звездами, такими, как Лекавалье, Ковальчук.

Парень рос, видно было, что талант есть, он за все эти годы его развил своей работой, своим отношением к игре, любовью к хоккею и добился таких результатов.

Завершил уже позже нас всех», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

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