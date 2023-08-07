Рид Буше: «Не назову себя главным лицом «Авангарда». Много лидеров, неплохая команда»

Рид Буше считает, что в «Авангарде» собралась неплохая команда.

– За время этого межсезонья « » заметно видоизменился. Удивлены?

– Действительно, в команде много новых игроков. Из старичков, которые выступают за «Авангард» не первый год, у нас осталось 5-6 человек.

С нетерпением жду, когда удастся познакомиться поближе с новичками, поиграть с ними. Из того, что я уже увидел, я сделал вывод, что у нас неплохая команда.

– Каково ваше мнение о столь многочисленном уходе игроков из «Авангарда», в том числе ключевых?

– Жаль, когда ребята уходят, особенно Гриц ( ) и Толч ( ). Мы с ними здорово общались, находились в хороших отношениях и по-настоящему дружили.

Таких людей искренне жаль терять. Но нам необходимо идти дальше, двигаться вперед, строить команду с новыми ребятами и налаживать связь с ними.

– Вы и так являетесь одной из главных звезд лиги, по итогам плей-офф прошлого сезона болельщики «Авангарда» признали вас лучшим игроком. Сейчас же вы, по сути, главная надежда клуба. Осознаете это? Добавляет ли это уверенности и вдохновения? Или, напротив, это лишнее давление и ответственность?

– Нет, я бы так не сказал.

Каждый день для меня – новый день, когда я прихожу на арену, выкладываюсь по полной и работаю на максимуме своих возможностей, чтобы помочь своей команде. Этим я занимаюсь каждый день в течение всей карьеры.

Поэтому я не назову себя главным лицом команды. В «Авангарде» много лидеров. Мы будем делать все, чтобы клуб добился успеха, – сказал нападающий .