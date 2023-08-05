Лучич отказал «Торонто» в день открытия рынка: «Сказал, что из-за ассоциации с «Бостоном» мне было бы тяжело играть за «Лифс»

Теги Торонто Бостон Чикаго НХЛ Милан Лучич Брэд Треливинг Хоккей

Милан Лучич рассказал о том, что отказался от перехода в «Торонто» в день открытия рынка.

35-летний форвард предпочел вернуться в «Бостон», подписав контракт на год с зарплатой 1 миллион долларов. Еще 500 тысяч Лучич может заработать за счет бонусов за достижения.

Ранее он уже выступал за клуб с 2007 по 2015 годы и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2011 году.

«Я немного поговорил с [генеральным менеджером «Торонто»] Брэдом Треливингом, с которым мы вместе были в «Калгари».

Он проявил некоторый интерес, но я сказал, что из-за ассоциации с «Бостоном» мне было бы тяжело играть за «Лифс», – сказал Лучич

По словам форварда, еще одним клубом, претендовавшим на него, был «Чикаго». 

3 комментария

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Жаль... Мэйпл бы пригодился ... такой дядька был необходим ...
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В Торонто смысла нет идти, кубок там точно не выиграть.
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Ответ Mephi027
В Торонто смысла нет идти, кубок там точно не выиграть.
У Лучича уже есть победа в Кубке Стэнли, для него этот фактор не так принципиален. Тем более непонятно, как Бостон будет выступать в следующем сезоне. Центры слабые, в нападении вообще много важных потерь. Лучшие сезоны в карьере были у Улльмарка, Пастрняка, Дебраска, Фредерика, Линдхольма - повторят ли все они такие перформансы?
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