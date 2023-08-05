Лучич отказал «Торонто» в день открытия рынка: «Сказал, что из-за ассоциации с «Бостоном» мне было бы тяжело играть за «Лифс»
Милан Лучич рассказал о том, что отказался от перехода в «Торонто» в день открытия рынка.
35-летний форвард предпочел вернуться в «Бостон», подписав контракт на год с зарплатой 1 миллион долларов. Еще 500 тысяч Лучич может заработать за счет бонусов за достижения.
Ранее он уже выступал за клуб с 2007 по 2015 годы и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2011 году.
«Я немного поговорил с [генеральным менеджером «Торонто»] Брэдом Треливингом, с которым мы вместе были в «Калгари».
Он проявил некоторый интерес, но я сказал, что из-за ассоциации с «Бостоном» мне было бы тяжело играть за «Лифс», – сказал Лучич.
По словам форварда, еще одним клубом, претендовавшим на него, был «Чикаго».
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