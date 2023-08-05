Лучич отказал «Торонто» в день открытия рынка: «Сказал, что из-за ассоциации с «Бостоном» мне было бы тяжело играть за «Лифс»

Милан Лучич рассказал о том, что отказался от перехода в «Торонто» в день открытия рынка.

35-летний форвард предпочел вернуться в « », подписав контракт на год с зарплатой 1 миллион долларов. Еще 500 тысяч Лучич может заработать за счет бонусов за достижения.

Ранее он уже выступал за клуб с 2007 по 2015 годы и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2011 году.

«Я немного поговорил с [генеральным менеджером « »] Брэдом Треливингом, с которым мы вместе были в «Калгари».

Он проявил некоторый интерес, но я сказал, что из-за ассоциации с «Бостоном» мне было бы тяжело играть за «Лифс», – сказал .

По словам форварда, еще одним клубом, претендовавшим на него, был « ».