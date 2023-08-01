Николишин о задачах Федерации хоккея Москвы: «Не только первые места на всероссийских соревнованиях. Основное – всестороннее воспитание и развитие детей»

Теги Андрей Николишин детский хоккей Хоккей

Андрей Николишин рассказал о задачах Федерации хоккея Москвы.

«Они [изменения] в первую очередь, коснутся формулы проведения соревнований. Мы видим нашей задачей не только первые места на всероссийских соревнованиях. Основное – это всестороннее воспитание и развитие всех детей, пришедших в секцию хоккея.

Детский хоккей – это множество команд, детей, родителей, судей, любителей, с которыми нужно общаться, разговаривать, обсуждать, вникать в их вопросы, выстраивать диалог.

Требовалось найти точки соприкосновения со школами, с департаментом спорта, с областными и региональными федерациями, в целом со всеми теми, кто так или иначе соприкасается с хоккеем в Москве», – сказал президент Федерации хоккея Москвы.

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