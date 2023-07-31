Бобровский о «Флориде»: «Вещи приобретают правильную форму, нравится прогресс. Грамотная работа менеджмента вывела клуб на новый уровень»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Сергей Бобровский считает, что «Флорида» вышла на новый уровень.

В прошлом сезоне «Пантерс» дошли до финала Кубка Стэнли, уступив «Вегасу» со счетом 1-4 в серии.

«Вещи во «Флориде» потихоньку выравниваются и приобретают правильную форму.

Мне нравятся процесс и прогресс, который у нас происходит. Грамотная работа менеджмента в межсезонье позволила вывести клуб на новый уровень.

Прошлые сезоны во «Флориде» – это было очень полезное время для меня.

Я получил множество уроков, из которых сделал правильные выводы. Трудности закаляют характер и укрепляют волю», – сказал вратарь Сергей Бобровский.

1 комментарий

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Mephi027
Характер-то они укрепляют, но будет ли второй шанс на кубок?
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