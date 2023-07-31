Никита Гусев: «Все мы хотим, чтобы сборная России играла на международной арене. Пусть это свершится побыстрее»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Никита Гусев Динамо ТАСС Хоккей

Никита Гусев надеется на скорое возвращение сборной России в международные турниры.

«Всегда готов играть за сборную России. Все мы хотим, чтобы сборная России играла на международной арене. Пусть это свершится побыстрее.

Игра за сборную всегда вызывает интерес. С удовольствием сыграю [на Кубке Первого канала или в товарищеских матчах], если будет такая возможность», – сказал нападающий «Динамо». 

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