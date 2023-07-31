Никита Гусев: «Все мы хотим, чтобы сборная России играла на международной арене. Пусть это свершится побыстрее»

Никита Гусев надеется на скорое возвращение сборной России в международные турниры.

«Всегда готов играть за сборную России. Все мы хотим, чтобы сборная России играла на международной арене. Пусть это свершится побыстрее.

Игра за сборную всегда вызывает интерес. С удовольствием сыграю [на Кубке Первого канала или в товарищеских матчах], если будет такая возможность», – сказал нападающий « ».