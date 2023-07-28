Минское «Динамо» продлило контракт с 20-летним защитником Ковгореней на 3 года

Теги Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ МХЛ Тимофей Ковгореня Динамо-Шинник Хоккей

Защитник Тимофей Ковгореня продлил контракт с минским «Динамо» на 3 года.

Соглашение с 20-летним игроком является двусторонним. 

В прошлом сезоне Ковгореня провел 4 матча за «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Кроме того, в розыгрыше Кубка Гагарина сыграл во всех 6 матчах первого раунда против СКА. 

Также в прошлом сезоне Тимофей играл в Olimpbet МХЛ за «Динамо-Шинник», где был капитаном. В 37 матчах он набрал 22 (11+11) очка – 3-й показатель в лиге по голам в регулярке среди защитников. Также стал вторым в лиге по количеству силовых приемов (114).

В составе сборной Беларуси Ковгореня сыграл на победном Кубке Первого канала и в майской серии против сборной России U25.

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