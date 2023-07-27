Алексей Василевский: «С братом видимся раз в год, когда Андрей приезжает в Россию. Я еще ни разу к нему в Америку не ездил»

– Ваш родной брат вратарь Андрей Василевский построил великолепную карьеру за океаном, уже многого добился. Как часто вы общаетесь, какие у вас взаимоотношения? Часто ли видитесь и поддерживаете друг друга, делитесь каким-то опытом, советами?

– Видимся? Раз в год, когда Андрей приезжает в Россию. Я за восемь или девять лет, сколько он играет в Америке, еще ни разу к нему не ездил. На следующий год планируем поехать к нему с семьей, посмотреть, что да как, уже визу получили. А так мы часто созваниваемся и переписываемся.

Во время сезона поздравляем друг друга с победами, узнаем, как дела? Держим связь! Я слежу за его игрой, не прямые эфиры, конечно, смотрю, но нарезки матчей, как он сыграл. То же самое и Андрей. Он подписан в социальных сетях на тот клуб, где я играю (смеется), – сказал защитник «Салавата Юлаева».