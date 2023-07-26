36-летний Бретт Саттер продлил контракт с фарм-клубом «Калгари» на год. У него 1044 матча в АХЛ – 6-й результат в истории

36-летний Бретт Саттер продлил контракт с фармом «Калгари» на год.

Сын бывшего главного тренера «Флэймс» остался в системе клуба.

В прошлом сезоне Саттер стал 8-м игроком в истории , сыгравшим 1000 матчей в регулярных чемпионатах лиги.

Сейчас в его активе 1044 матча (6-й результат в истории, рекордом владеет Уилли Маршалл – 1205 игр) и 453 (190+263) очка.

В за карьеру он провел 60 игр и набрал 8 (2+6) очков.