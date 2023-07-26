36-летний Бретт Саттер продлил контракт с фарм-клубом «Калгари» на год. У него 1044 матча в АХЛ – 6-й результат в истории

Теги Калгари Дэррил Саттер НХЛ АХЛ Бретт Саттер Калгари Рэнглерс Хоккей

36-летний Бретт Саттер продлил контракт с фармом «Калгари» на год.

Сын бывшего главного тренера «Флэймс» Дэррила Саттера остался в системе клуба. 

В прошлом сезоне Саттер стал 8-м игроком в истории АХЛ, сыгравшим 1000 матчей в регулярных чемпионатах лиги. 

Сейчас в его активе 1044 матча (6-й результат в истории, рекордом владеет Уилли Маршалл – 1205 игр) и 453 (190+263) очка. 

В НХЛ за карьеру он провел 60 игр и набрал 8 (2+6) очков. 

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1 комментарий

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Вадим Сидоров
Парень любит хоккей это похвально
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