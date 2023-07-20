Дамир Жафяров: «Поработать с Билялетдиновым – это прям вау. Без него не было бы «Ак Барса» – ни нынешнего, ни предыдущего, за который я болел в детстве»
Дамир Жафяров рассказал, что в детстве болел за «Ак Барс».
– Вы говорили, что в детстве болели за «Ак Барс». Что вообще помните об этом?
– У меня даже висели плакаты некоторых игроков возле компьютера. Помню локаутный состав, даже был на матче, когда «Ак Барс» играл с ЦСКА в Москве. Там играли Лекавалье, Ковальчук...
Из игроков тоже могу много кого перечислить, но мне больше всего запомнился Фред Брэтуэйт. Он мне нравился своей манерой игры. Если не ошибаюсь, был такой вратарь Андрей Царев, он мне запомнился по компьютерной игре РХЛ. Ну а про тройку Зарипов – Зиновьев – Морозов и так все знают.
– А чьи плакаты висели?
– Царева точно висел, были еще просто плакаты с игровыми моментами. А еще помню, что был на седьмом матче финала Кубка Гагарина между ХК МВД и «Ак Барсом». Отец достал билеты. Так что я специально даже ездил на финал болеть за «Ак Барс». У меня много воспоминаний.
– На кого-то из хоккеистов хотели быть похожим?
– В Казани всегда было сложно выделить кого-то одного, там всегда были сильные команды. Я старался брать что-то не у одного игрока, а у нескольких. Больше всего мне запомнилась, конечно, тройка ЗЗМ.
– А Билялетдинов был кумиром?
– Конечно! Для меня поработать с Билялетдиновым – это прям вау, других слов я не подберу. Без Билялетдинова не было бы «Ак Барса» – ни нынешнего, ни предыдущего, за который я болел в детстве. Все его победы говорят сами за себя. Мне очень приятно будет поработать с ним, это будет важная галочка в моей карьере, – сказал новичок «Ак Барса».
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