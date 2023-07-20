Дамир Жафяров рассказал, что в детстве болел за «Ак Барс».

– Вы говорили, что в детстве болели за «Ак Барс». Что вообще помните об этом?

– У меня даже висели плакаты некоторых игроков возле компьютера. Помню локаутный состав, даже был на матче, когда «Ак Барс» играл с ЦСКА в Москве. Там играли Лекавалье, Ковальчук...

Из игроков тоже могу много кого перечислить, но мне больше всего запомнился . Он мне нравился своей манерой игры. Если не ошибаюсь, был такой вратарь Андрей Царев, он мне запомнился по компьютерной игре РХЛ. Ну а про тройку – – и так все знают.

– А чьи плакаты висели?

– Царева точно висел, были еще просто плакаты с игровыми моментами. А еще помню, что был на седьмом матче финала Кубка Гагарина между ХК МВД и « ». Отец достал билеты. Так что я специально даже ездил на финал болеть за «Ак Барс». У меня много воспоминаний.

– На кого-то из хоккеистов хотели быть похожим?

– В Казани всегда было сложно выделить кого-то одного, там всегда были сильные команды. Я старался брать что-то не у одного игрока, а у нескольких. Больше всего мне запомнилась, конечно, тройка ЗЗМ.

– А Билялетдинов был кумиром?

– Конечно! Для меня поработать с Билялетдиновым – это прям вау, других слов я не подберу. Без Билялетдинова не было бы «Ак Барса» – ни нынешнего, ни предыдущего, за который я болел в детстве. Все его победы говорят сами за себя. Мне очень приятно будет поработать с ним, это будет важная галочка в моей карьере, – сказал новичок «Ак Барса».