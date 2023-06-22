Алексей Селиверстов вошел в штаб «Авангарда»

Теги Авангард Алексей Селиверстов КХЛ Алексей Селиверстов Хоккей

Алексей Селиверстов вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Срок контракта рассчитан на один сезон.

Специалист войдет в штаб «Авангарда» в качестве ассистента тренера по физподготовке.

Селиверстов – заслуженный мастер спорта по бобслею, участник зимних Олимпийских игр в Нагано (1998) и Солт-Лэйк Сити (2002), серебряный призер Олимпиады в Турине (2006).

Он работает в профессиональном хоккее с 2009 года. Селиверстов был тренером по физподготовке в «Торосе» (с 2009 по 2013 год), «Салавате Юлаеве» (с 2015 по 2017 год), «Витязе» (с 2018 по 2021 год) и «Автомобилисте» (с 2021 по 2023 год).

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