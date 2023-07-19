Давыдов о селекции «Динамо»: «Хорошо справились с трансферами. Усилены все линии, кроме вратарской»

Виталий Давыдов оценил комплектование московского «Динамо» в межсезонье.

– Как в целом оцените летнюю селекцию « »?

– На мой взгляд, наша команда с трансферами хорошо справилась, усилены все линии, кроме, наверное, вратарской.

Перед стартом нового сезона у меня есть оптимизм, и он в последние недели усилился. Как, наверное, и у многочисленных болельщиков нашего клуба.

– Кто главный конкурент «Динамо» на Западе?

– Про армейские клубы – СКА и ЦСКА – и говорить не надо. Как и про «Локомотив», все это традиционные фавориты.

Но вы посмотрите, как этим летом укрепился «Спартак», сделав несколько интересных приобретений в атаку. А в ЦСКА после армии вернулся вратарь Федотов – герой предыдущего сезона.

Мощная конкуренция будет не только на Западе, но и в московской пульке. Поэтому меня и радуют приобретения «Динамо», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.