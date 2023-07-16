Грицюк о серии с «Ак Барсом»: «Не хватило времени в большинстве, 20 секунд – не то, что хотелось. Нет смысла дуться на тренеров, но был не совсем доволен»

Арсений Грицюк ответил на вопрос о своей игре в серии против «Ак Барса».

« » уступил «Ак Барсу» со счетом 1-4 в финале Восточной конференции.

не набрал ни одного очка в этой серии.

– Вы наверняка анализировали свою игру в плей-офф, которая вышла нестабильной. Чего не хватило в серии с « »?

– Во-первых, мне не хватило реализации – были очень хорошие моменты. Забей я одну – тогда бы раскрепостился.

Во-вторых, еще чуть не хватило времени в большинстве.

У нас была первая бригада Найт, Буше и Ткач (Владимир Ткачев – прим. Sports.ru), которой по сезону доверия оказывалось больше.

Мы выходили только на остаток большинства, причем я менялся первым, чтобы вышел второй защитник.

Всего 20 секунд – не совсем то, что хотелось получать. За это время сложно даже бросить по воротам, а это необходимо, чтобы почувствовать уверенность в игре.

– У вас нет претензий к тренерскому штабу?

– Дуться на тренеров нет смысла. Никто тебе в такой ситуации не скажет «иди выходи». Был не совсем доволен, но у нас в составе сильные ребята.

С Буше тяжело конкурировать любому. В течение сезона надо было забить примерно столько же, чтобы получать много времени в большинстве, – сказал нападающий.