Грицюк о серии с «Ак Барсом»: «Не хватило времени в большинстве, 20 секунд – не то, что хотелось. Нет смысла дуться на тренеров, но был не совсем доволен»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк ответил на вопрос о своей игре в серии против «Ак Барса».

«Авангард» уступил «Ак Барсу» со счетом 1-4 в финале Восточной конференции.

Арсений Грицюк не набрал ни одного очка в этой серии. 

– Вы наверняка анализировали свою игру в плей-офф, которая вышла нестабильной. Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»?

– Во-первых, мне не хватило реализации – были очень хорошие моменты. Забей я одну – тогда бы раскрепостился.

Во-вторых, еще чуть не хватило времени в большинстве.

У нас была первая бригада Найт, Буше и Ткач (Владимир Ткачев – прим. Sports.ru), которой по сезону доверия оказывалось больше.

Мы выходили только на остаток большинства, причем я менялся первым, чтобы вышел второй защитник.

Всего 20 секунд – не совсем то, что хотелось получать. За это время сложно даже бросить по воротам, а это необходимо, чтобы почувствовать уверенность в игре.

– У вас нет претензий к тренерскому штабу?

– Дуться на тренеров нет смысла. Никто тебе в такой ситуации не скажет «иди выходи». Был не совсем доволен, но у нас в составе сильные ребята.

С Буше тяжело конкурировать любому. В течение сезона надо было забить примерно столько же, чтобы получать много времени в большинстве, – сказал нападающий.

6 комментариев

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Hell-On Earth
Звезду поймал окончательно
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valera.kust55
мда,гниловатый ты пацанчик
+5
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Никита Пещерский
в омске встретят как подобает
+2
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Александр Черноусов
Ответ Никита Пещерский
в омске встретят как подобает
как встречают предателей !!!
+2
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Евгений Бачин
Арсений болтай поменьше, играй побольше ( в ска времени на вряд-ли больше дадут) когда яйца отрастут, возвращайся в Авангард!!! А пока удачи))
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marshal .masha
Один из самых слабых игроков в серии с Ак Барсом, не видно, не слышно, просто потерялся на уровне сильного соперника, зато время подавай. Надо же было так распиарить очень середнего игрока , что он такое про себя повыдумывал. Очень неприятный парень
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