Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Казионов: «У меня была достаточно успешная карьера. Спокойно завершил, перевернул страницу – сейчас соскучился по хоккею»

Дмитрий Казионов высказался о завершении карьеры.

– Вы тихо завершили игровую карьеру, без прощального матча. Почему так?

– Действительно, все получилось быстро. У меня был пробный контракт в « ». Подписать уже его не удалось.

Какое-то время я рассчитывал на продолжение карьеры, но не срослось. Так и закончил. Не делал никаких заявлений.

– Закончили из-за того, что не получили достойных предложений, или чувствовали, что по здоровью уже не готовы играть?

– Были и по здоровью некоторые моменты.

На пробном контракте я получил травму. Она стала хронической. Организм, наверное, не справлялся с нагрузками, хотя физически был хорошо готов. Завершение карьеры логично. Возраст уже позволял.

Можно было, наверное, еще поиграть. Но травма, пробный контракт, который я не подписал, – на этом и закончил.

– Обиды не осталось на «Нефтехимик»?

– Нет-нет. Это абсолютно нормальный процесс. Рано или поздно в каком-то возрасте все заканчивают.

У меня была длинная и достаточно успешная карьера. Никакой обиды нет. Спокойно завершил карьеру, перевернул страницу. Какое-то время ничем не занимался, отдыхал.

А сейчас пришел к тому, что соскучился по хоккею. Очень рад снова изнутри оказаться в команде. Получаю удовольствие от этого, – сказал тренер молодежной команды « » Денис Казионов.

Казионов дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и один раз – в составе «Металлурга».

Нападающий провел 509 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 133 (58+75) балла за результативность.