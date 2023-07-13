«Сан-Хосе» подписал 3-летний контракт новичка с 18-летним форвардом Халттуненом

« » объявил о заключении 3-летнего контракта новичка с Каспером Халттуненом.

«Шаркс» выбрали 18-летнего финна на драфте НХЛ-2023 во втором раунде под общим 36-м номером.

Согласно Capfriendly, кэпхит Халттунена – 940 тысяч долларов, в АХЛ он будет получать 82,5 тысячи за сезон.

В прошлом сезоне в 27 матчах за ХИФК на счету нападающего одна голевая передача.

Халттунен – капитан юниорской сборной Финляндии, в 5 матчах прошлого чемпионата мира U18 он набрал 10 (6+4) очков.