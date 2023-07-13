Пашков о «Торпедо»: «Интересно, как штаб Ларионова пройдет второй сезон. Тем более без Козырева»

Александр Пашков высказался о перспективах «Торпедо» в новом сезоне КХЛ.

– Тренерская ситуация в каком из клубов вам наиболее интересна?

– В прошлом сезоне много внимания было к « ». Несмотря на 0-4 от СКА, работа Ларионова заслужила высоких оценок. Половину молодой команды Нижнего Новгорода можно записать в категорию открытий.

Очень интересно, как штаб Ларионова пройдет свой второй сезон. Тем более что в этом штабе есть потери.

– Говорили о том, что ассистент Ларионова Козырев играл большую роль в тренировочном процессе. Теперь Козырев – в « »...

– Не понаслышке знаю об этом специалисте, считаю его интересным и перспективным. С высокой долей вероятности у в Череповце получится, хотя тренерские прогнозы – дело неблагодарное.

Но и Ларионова ни в коем случае не нужно списывать со счетов. Какие бы хорошие помощники у тебя ни были бы, роль главного тренера всегда основная. Раз «Торпедо» в прошлом сезоне выстрелило, значит, именно Ларионов в первую очередь справился со своей работой, – сказал олимпийский чемпион.