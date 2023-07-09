Меньшиков о хоккее в странах БРИКС: «Это все утопия – не стоит тратить деньги. Если только слоны из Индии выйдут на лед против наших медведей»

Константин Меньшиков считает, что ФХР не нужно тратить деньги на развитие хоккея в странах БРИКС.

Ранее появилась информация, что ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС.

«Мой отец – Владимир Меньшиков – развивал хоккей на траве в СССР. Его попросили этим заняться в 1954 году, когда он закончил играть в хоккей с шайбой.

И стали возрождать этот вид спорта в стране. Предстояла Олимпиада 1956 года в Мельбурне. В разных городах СССР создавались команды. У отца были успехи и с мужскими, и с женскими.

В России есть команды по хоккею на траве. Мы сможем сыграть с индийцами, спору нет. Но они не смогут играть хоккей на льду. Люди из Азии, Африки, Южной Америки не понимают этого вида спорта.

У меня в Швеции, когда я там работал тренером, в команде был мальчишка-пакистанец. Его усыновил полицейский, мой сосед.

Так парень очень быстро бегал, никто догнать не мог – и в футболе, и в хоккее. Но как забивать голы, выходя один на один с вратарем, не понимал.

Не всем это дано – играть в хоккей. Каждому свое, как говорится. Если ты в Монголии, там популярны борьба, штанга, единоборства. Какой им хоккей?

Вы много видели хороших хоккеистов из Китая? Хотя их команда уже давно в КХЛ играет. Это все утопия, не стоит тратить на это деньги. Даже если нас никуда не пускают сейчас играть.

Если только слоны из Индии выйдут на лед против наших медведей. Мы же медведей научили играть в хоккей, значит, и слонов можно. А так, конечно, это все несерьезно», – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.