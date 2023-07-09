Меньшиков о хоккее в странах БРИКС: «Это все утопия – не стоит тратить деньги. Если только слоны из Индии выйдут на лед против наших медведей»

Теги ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Хоккей

Константин Меньшиков считает, что ФХР не нужно тратить деньги на развитие хоккея в странах БРИКС.

Ранее появилась информация, что ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС.

«Мой отец – Владимир Меньшиков – развивал хоккей на траве в СССР. Его попросили этим заняться в 1954 году, когда он закончил играть в хоккей с шайбой.

И стали возрождать этот вид спорта в стране. Предстояла Олимпиада 1956 года в Мельбурне. В разных городах СССР создавались команды. У отца были успехи и с мужскими, и с женскими.

В России есть команды по хоккею на траве. Мы сможем сыграть с индийцами, спору нет. Но они не смогут играть хоккей на льду. Люди из Азии, Африки, Южной Америки не понимают этого вида спорта.

У меня в Швеции, когда я там работал тренером, в команде был мальчишка-пакистанец. Его усыновил полицейский, мой сосед.

Так парень очень быстро бегал, никто догнать не мог – и в футболе, и в хоккее. Но как забивать голы, выходя один на один с вратарем, не понимал.

Не всем это дано – играть в хоккей. Каждому свое, как говорится. Если ты в Монголии, там популярны борьба, штанга, единоборства. Какой им хоккей?

Вы много видели хороших хоккеистов из Китая? Хотя их команда уже давно в КХЛ играет. Это все утопия, не стоит тратить на это деньги. Даже если нас никуда не пускают сейчас играть.

Если только слоны из Индии выйдут на лед против наших медведей. Мы же медведей научили играть в хоккей, значит, и слонов можно. А так, конечно, это все несерьезно», – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Хоть кто то вменяемый. А то и тут пилить будут. Надо вкладывать деньги в наш детский спорт, и в их тренеров.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Наши руководители почему-то считают, что если ввалить денег, то интерес появится сам собой. Но это весьма спорно. Почему до сих пор не развит хоккей в Чечне, Дагестане, Северной Осетии? Это ведь ближе, чем Монголия, Индия. Им просто неинтересно это явление как таковое. По этой же причине в России не развит американский футбол. Неинтересно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий