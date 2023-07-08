«Лос-Анджелес» продлил защитника Бьорнфута на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. Контракт односторонний
«Лос-Анджелес» продлил защитника Тобиаса Бьорнфута на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов.
Соглашение с 22-летним шведом является односторонним.
В минувшем сезоне игрок потерял место в основе, сыграв за «Кингс» только 10 матчей в НХЛ против 70 в сезоне-2021/22.
Он набрал 1 (0+1) очко при полезности «+1», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:17. В 50 матчах в АХЛ в его активе 12 (5+7) баллов.
Также клуб подписал двусторонние контракты на один год с форвардами Самуэлем Фагемо (23 года, 9 игр и 3 очка в НХЛ в прошлом сезоне, 2+1) и Тайлером Мэдденом (23 года, в НХЛ не играл).
Зарплата обоих на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.
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