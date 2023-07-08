«Лос-Анджелес» продлил защитника Бьорнфута на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. Контракт односторонний

Теги Лос-Анджелес НХЛ АХЛ Онтарио Рейн Тобиас Бьорнфут Самуэль Фагемо Тайлер Мэдден Хоккей

«Лос-Анджелес» продлил защитника Тобиаса Бьорнфута на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов.

Соглашение с 22-летним шведом является односторонним. 

В минувшем сезоне игрок потерял место в основе, сыграв за «Кингс» только 10 матчей в НХЛ против 70 в сезоне-2021/22.

Он набрал 1 (0+1) очко при полезности «+1», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:17. В 50 матчах в АХЛ в его активе 12 (5+7) баллов. 

Также клуб подписал двусторонние контракты на один год с форвардами Самуэлем Фагемо (23 года, 9 игр и 3 очка в НХЛ в прошлом сезоне, 2+1) и Тайлером Мэдденом (23 года, в НХЛ не играл).

Зарплата обоих на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов. 

1 комментарий

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Fandorin Erast
Бьорнфут для фэнтези отличный кандидат,всегда в состав его беру)
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