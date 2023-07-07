Министр спорта Татарстана: «Зарипов – легендарный спортсмен. Он не первый раз уходит из хоккея. Кто знает, может, и сейчас не в последний»

Министр спорта Татарстана прокомментировал решение Даниса Зарипова завершить карьеру.

«Мы не первый год дружим. Это легендарный спортсмен, нужно отдать ему должное. Он сделал многое для популяризации хоккея в Татарстане и России.

Данис – хоккейный символ не только «Ак Барса», но и всей страны. Это знаковый для казанской команды человек.

Как Владимир Алекно для волейбольного «Зенита», Зинэтула Билялетдинов – для «Ак Барса», Курбан Бердыев – для «Рубина».

Зарипов не первый раз уходит из хоккея. Кто знает, может, и сейчас не в последний (смеется).

Это нормально, когда люди в таком возрасте играют и добиваются результата не только в хоккее, но и в других видах спорта. Возрастной ценз серьезно поднялся», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.