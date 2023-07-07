Министр спорта Татарстана: «Зарипов – легендарный спортсмен. Он не первый раз уходит из хоккея. Кто знает, может, и сейчас не в последний»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Владимир Леонов Хоккей

Министр спорта Татарстана прокомментировал решение Даниса Зарипова завершить карьеру.

«Мы не первый год дружим. Это легендарный спортсмен, нужно отдать ему должное. Он сделал многое для популяризации хоккея в Татарстане и России.

Данис – хоккейный символ не только «Ак Барса», но и всей страны. Это знаковый для казанской команды человек.

Как Владимир Алекно для волейбольного «Зенита», Зинэтула Билялетдинов – для «Ак Барса», Курбан Бердыев – для «Рубина».

Зарипов не первый раз уходит из хоккея. Кто знает, может, и сейчас не в последний (смеется).

Это нормально, когда люди в таком возрасте играют и добиваются результата не только в хоккее, но и в других видах спорта. Возрастной ценз серьезно поднялся», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Игорев
Данис Зиннурович Путин (смеется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Это уж будет слишком, пора всё таки уходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий