Владислав Третьяк: «Когда вернемся в международную семью, то должны победить, потому что уважают только сильнейших. А мы сильная нация, мы россияне»

Владислав Третьяк заявил, что у российского хоккея хорошее будущее.

Президент ФХР выступил на гала-ужине «Мы вместе», который был посвящен победе команды «Россия 25» в прошедшей в мае серии со сборной Беларуси.

«У вас хорошее будущее. Федерация хоккея России делает очень многое для строительства хоккейных стадионов по всей стране, помогает детским спортивным школам. Программа подготовки наших молодых хоккеистов идет по всей стране – в 39 регионах обучение проходит по программе «Красная машина». У нас хорошее будущее, у нас хороший хоккей. У нас президент играет в хоккей.

Вершина – вернуться в международную семью, попасть на Олимпийские игры. Это все равно случится, и мы будем играть, и когда мы придем, то должны победить, потому что уважают только сильнейших. А мы сильная нация, мы россияне.

Когда мы в свое время выходили, для нас главным была страна, которую мы представляли. Для нас было большой честью представлять 250 млн советских людей. И, если вам выпадет такая честь, вы должны выходить биться за каждого россиянина, потому что они вас любят и верят в вас», – сказал .