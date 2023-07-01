«Рейнджерс» подписали Райли Нэша на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов, Тайлера Питлика – на год и 787,5 тысячи
«Рейнджерс» подписали контракты с форвардами Райли Нэшем и Тайлером Питликом.
Соглашения с обоими игроками являются односторонними.
34-летний Нэш получил контракт на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов.
В минувшем сезоне форвард не играл в НХЛ. Он провел 66 матчей в АХЛ за фарм «Флориды», набрав 59 (24+35) очков. В Кубке Колдера добавил еще 5 (3+2) балла в 7 играх.
Всего в лиге у Нэша 627 матчей и 176 (63+113) очков.
31-летний Питлик получил контракт на год с кэпхитом 787,5 тысячи долларов.
В минувшем сезоне он играл за «Сент-Луис» и набрал 16 (7+9) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Всего у него 386 матчей в лиге и 105 (55+50) баллов.
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