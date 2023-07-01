«Рейнджерс» подписали Райли Нэша на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов, Тайлера Питлика – на год и 787,5 тысячи

Теги переходы Рейнджерс Сент-Луис НХЛ АХЛ Тайлер Питлик Шарлотт Райли Нэш Хоккей

«Рейнджерс» подписали контракты с форвардами Райли Нэшем и Тайлером Питликом.

Соглашения с обоими игроками являются односторонними. 

34-летний Нэш получил контракт на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне форвард не играл в НХЛ. Он провел 66 матчей в АХЛ за фарм «Флориды», набрав 59 (24+35) очков. В Кубке Колдера добавил еще 5 (3+2) балла в 7 играх. 

Всего в лиге у Нэша 627 матчей и 176 (63+113) очков. 

31-летний Питлик получил контракт на год с кэпхитом 787,5 тысячи долларов. 

В минувшем сезоне он играл за «Сент-Луис» и набрал 16 (7+9) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ

Всего у него 386 матчей в лиге и 105 (55+50) баллов. 

1 комментарий

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Эдуард Элверс
Для глубины состава плюс опыт. Неплохое подписание
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