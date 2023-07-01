«Сиэтл» продлил вратаря Даккора на 2 года с кэпхитом 1,2 млн долларов. Он дошел до финала АХЛ с «Коачеллой»

«Сиэтл» продлил вратаря Джоуи Даккора на 2 года с кэпхитом 1,2 млн долларов.

В минувшем сезоне 26-летний голкипер провел 5 матчей за «Кракен» в (90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,14).

В за « » сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате (91,8%, 2,38).

Также был основным вратарем «Файрбердс» в плей-офф, где клуб дошел до финала Кубка Колдера (26 игр, 92,6%, 2,22).