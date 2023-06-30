Форвард «Баффало» Куинн выбыл на 4-6 месяцев из-за травмы ахилла. Он получил ее на тренировке

Форвард «Баффало» Джек Куинн выбыл на 4-6 месяцев из-за травмы ахилла.

21-летний канадец получил травму во время тренировки в межсезонье. Он перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Таким образом, пропустит старт следующего регулярного чемпионата НХЛ.

В минувшем сезоне 8-й номер драфта-2020 набрал 37 (14+23) очков в 75 играх за «Сэйбрс» в регулярке.

Также стал чемпионом мира со сборной , набрав 7 (2+5) очков в 10 матчах на турнире при полезности «+7».