Форвард «Баффало» Куинн выбыл на 4-6 месяцев из-за травмы ахилла. Он получил ее на тренировке
Форвард «Баффало» Джек Куинн выбыл на 4-6 месяцев из-за травмы ахилла.
21-летний канадец получил травму во время тренировки в межсезонье. Он перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Таким образом, Куинн пропустит старт следующего регулярного чемпионата НХЛ.
В минувшем сезоне 8-й номер драфта-2020 набрал 37 (14+23) очков в 75 играх за «Сэйбрс» в регулярке.
Также стал чемпионом мира со сборной Канады, набрав 7 (2+5) очков в 10 матчах на турнире при полезности «+7».
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