Генменеджер «Нью-Джерси»: «Строим команду, способную бороться за Кубок Стэнли в каждом сезоне. Наше окно открылось»

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Тайлер Тоффоли Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» заявил о чемпионских амбициях команды.

«Дэвилс» ранее выменяли нападающего Тайлера Тоффоли у «Калгари».

«Считаем, что Тайлер Тоффоли даже в 31 год может многое дать и предложить. У него есть победный опыт, а этому не научить.

Нужны люди, которые помогут понять, что значит пройти четыре раунда в плей-офф. Это сложно. Мы только что прошли во второй. Это непросто.

Наша цель – Кубок Стэнли. Поэтому я добавляю в состав игроков с чемпионским реноме для того, чтобы помочь игрокам понять, что на самом деле нужно для победы. Тайлер – проверенный снайпер. Чтобы побеждать, нужны голы.

Мы строим команду, которая, как мы верим, сможет в каждом сезоне бороться за главную цель – победу в Кубке Стэнли. Наше окно открылось», – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.

5 комментариев

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ARoman91
У дьяволов действительно симпатичная команда
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Kazanest
С Майером ничего не светит.
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Беня_Финитас
дыма напустил , но посмотрим . не хотелось бы искусственного старения команды за счет " у кого есть победный опыт " . игру надо строить , оттачивать , сыгрывать звенья и 5-ки , в хорошей форме подходить к плей-офф . чтобы пасы точно пасовались , комбинации разыгрывались . тот что есть состав отыграл на 40% своих возможностей , поэтому и прошли один раунд .
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oberkorn
Больше в них верится, чем в торонту. А там ещё и тампа с каролиной есть
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