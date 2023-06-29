Генменеджер «Нью-Джерси»: «Строим команду, способную бороться за Кубок Стэнли в каждом сезоне. Наше окно открылось»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» заявил о чемпионских амбициях команды.

«Дэвилс» ранее выменяли нападающего у «Калгари».

«Считаем, что Тайлер Тоффоли даже в 31 год может многое дать и предложить. У него есть победный опыт, а этому не научить.

Нужны люди, которые помогут понять, что значит пройти четыре раунда в плей-офф. Это сложно. Мы только что прошли во второй. Это непросто.

Наша цель – Кубок Стэнли. Поэтому я добавляю в состав игроков с чемпионским реноме для того, чтобы помочь игрокам понять, что на самом деле нужно для победы. Тайлер – проверенный снайпер. Чтобы побеждать, нужны голы.

Мы строим команду, которая, как мы верим, сможет в каждом сезоне бороться за главную цель – победу в Кубке Стэнли. Наше окно открылось», – сказал генеральный менеджер « » Том Фицджералд.