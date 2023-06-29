Стив Айзерман: «Детройт» по-прежнему находится в фазе перестройки. Пытаемся создать стабильную группу хороших молодых игроков»

Стив Айзерман заявил, что «Детройт» все еще находится в процессе перестройки состава.

«Ред Уингс» выбрали форварда Нэйта Дэниэлсона и защитника Акселя Сандина Пелликку в первом раунде драфта

«Постараюсь дать ответ на этот вопрос лучше, чем в прошлом году.

Конечно, с теми выборами на драфте, которые мы имеем и с теми обменами, которые мы сделали перед дедлайном, мы по-прежнему находимся в фазе перестройки.

Мы по-прежнему собираем активы через драфт. Мы все еще на этой позиции.

Мы не находимся в той точке, где говорим: «Мы можем начать действовать». Но мы прогрессируем.

Я надеюсь, что мы завершим перестройку чем раньше, тем лучше. Мы пытаемся с умом использовать драфт-пики и создать стабильную группу хороших молодых игроков», – сказал генеральный менеджер « » в интервью ESPN в ходе церемонии драфта.