Стив Айзерман: «Детройт» по-прежнему находится в фазе перестройки. Пытаемся создать стабильную группу хороших молодых игроков»
Стив Айзерман заявил, что «Детройт» все еще находится в процессе перестройки состава.
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«Постараюсь дать ответ на этот вопрос лучше, чем в прошлом году.
Конечно, с теми выборами на драфте, которые мы имеем и с теми обменами, которые мы сделали перед дедлайном, мы по-прежнему находимся в фазе перестройки.
Мы по-прежнему собираем активы через драфт. Мы все еще на этой позиции.
Мы не находимся в той точке, где говорим: «Мы можем начать действовать». Но мы прогрессируем.
Я надеюсь, что мы завершим перестройку чем раньше, тем лучше. Мы пытаемся с умом использовать драфт-пики и создать стабильную группу хороших молодых игроков», – сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман в интервью ESPN в ходе церемонии драфта.
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