Стив Айзерман: «Детройт» по-прежнему находится в фазе перестройки. Пытаемся создать стабильную группу хороших молодых игроков»

Теги Детройт НХЛ Стив Айзерман Хоккей

Стив Айзерман заявил, что «Детройт» все еще находится в процессе перестройки состава.

«Ред Уингс» выбрали форварда Нэйта Дэниэлсона и защитника Акселя Сандина Пелликку в первом раунде драфта НХЛ

«Постараюсь дать ответ на этот вопрос лучше, чем в прошлом году.

Конечно, с теми выборами на драфте, которые мы имеем и с теми обменами, которые мы сделали перед дедлайном, мы по-прежнему находимся в фазе перестройки.

Мы по-прежнему собираем активы через драфт. Мы все еще на этой позиции. 

Мы не находимся в той точке, где говорим: «Мы можем начать действовать». Но мы прогрессируем.

Я надеюсь, что мы завершим перестройку чем раньше, тем лучше. Мы пытаемся с умом использовать драфт-пики и создать стабильную группу хороших молодых игроков», – сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман в интервью ESPN в ходе церемонии драфта.

2 комментария

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oberkorn
Я так и не понял, зачем в прошлом сезоне тройт закупился, надо было сливать ещё один сезон и бороться за бедарда. Нелогичный был ход от стива
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+3
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Дима33
Ответ oberkorn
Я так и не понял, зачем в прошлом сезоне тройт закупился, надо было сливать ещё один сезон и бороться за бедарда. Нелогичный был ход от стива
Он думал что его молодняк уже готов бороться за плей офф,оказалось что ещё не совсем готовы,вот и закупался в начале прошлого сезона
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