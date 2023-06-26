Линди Рафф: «Нью-Джерси» удивил многих в прошлом сезоне, но уже никого не удивит в следующем»

Теги Нью-Джерси Линди Рафф НХЛ Хоккей

Линди Рафф считает, что «Нью-Джерси» удивил многих своей игрой в прошлом сезоне.

«Дэвилс» заняли третье место в таблице Восточной конференции, прошли «Рейнджерс» (4-3 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли, но проиграли «Каролине» (1-4 в серии) во втором.

«Мы все очень рады тому, где команда сейчас находится и гордимся тем, что парни сделали.

Мы удивили многих людей. Но теперь, зная это, мы уже никого не удивим в следующем сезоне», – сказал главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф.

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