«Торпедо» продлит контракт со словацким вратарем Гуской на год и 35 млн рублей (Metaratings)

«Торпедо» продлит контракт со словацким вратарем Адамом Гуской на год и 35 млн рублей.

Минувший сезон стал для 25-летнего голкипера дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В регулярном чемпионате провел 28 матчей, в которых одержал 14 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.

В плей-офф на лед он не выходил. Сообщалось, что его зарплата за сезон составила те же 35 миллионов рублей.