«Торпедо» продлит контракт со словацким вратарем Гуской на год и 35 млн рублей (Metaratings)

Теги Торпедо КХЛ Адам Гуска деньги Хоккей

«Торпедо» продлит контракт со словацким вратарем Адамом Гуской на год и 35 млн рублей.

Минувший сезон стал для 25-летнего голкипера дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В регулярном чемпионате Гуска провел 28 матчей, в которых одержал 14 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.

В плей-офф на лед он не выходил. Сообщалось, что его зарплата за сезон составила те же 35 миллионов рублей.

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2 комментария

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Михаил Вагин
Хороший вратарь
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Roman Schmidt
35 это мега адекватно,хорошо работают в НН
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