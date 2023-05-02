«Салават» подписал контракт с форвардом Шаровым на 2 года. Он забросил 29 шайб за «Сибирь» в прошлой регулярке

Теги Салават Юлаев Сибирь переходы КХЛ Александр Шаров Хоккей

«Салават» подписал контракт с лучшим снайпером «Сибири» Александром Шаровым на 2 года.

Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано до завершения сезона-2024/25. 

В составе новосибирского клуба Шаров провел последние 6 сезонов. 

В минувшем сезоне игрок стал лучшим снайпером «Сибири», набрав 50 (29+21) очков в 65 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В плей-офф добавил 5 (2+3) баллов в 5 играх. 

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22 комментария

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Rio de Janeiro
Сколько справедливой критики и даже хейта было к руководству СЮ за трансферы которые применительно к Уфе уже стали мемами, а в итоге клуб подписывает один из самых ценных российских лотов на рынке и это здорово ибо КХЛ нужна сильная Уфа, как один из самых хоккейных городов России.Поздравляю местных болельщиков
+19
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Рамис Зарипов
Добро пожаловать !!!
+9
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Олег
Шаров, для Уфы за место Кадейки, хороший вариант. Удачи соседи в новом сезоне!!!
+9
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Сергей Орлов
Ответ Rio de Janeiro
Сколько справедливой критики и даже хейта было к руководству СЮ за трансферы которые применительно к Уфе уже стали мемами, а в итоге клуб подписывает один из самых ценных российских лотов на рынке и это здорово ибо КХЛ нужна сильная Уфа, как один из самых хоккейных городов России.Поздравляю местных болельщиков
этот лот к 28 годам провел первый хороший сезон, не исключено, что это разовый случай.
+4
-1
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Александр Филиппов
Ответ Rio de Janeiro
Сколько справедливой критики и даже хейта было к руководству СЮ за трансферы которые применительно к Уфе уже стали мемами, а в итоге клуб подписывает один из самых ценных российских лотов на рынке и это здорово ибо КХЛ нужна сильная Уфа, как один из самых хоккейных городов России.Поздравляю местных болельщиков
А сильный Новосибирск и другие города КХЛ не нужны?)
+3
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Radik_2.0
Ответ Евгений Белоус
а он центр или край?
раньше центрил, потом на край перевели
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bars1998
в Уфе у него не будет Бэка рядом , , Посмотрим как Козлов ему звено подберет) Кадейкин остался был можно было к нему но ушёл) Уфе его с Пьяновым надо подписывать в месте )
+3
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Hudson_Hawk
Ответ Олег
Шаров, для Уфы за место Кадейки, хороший вариант. Удачи соседи в новом сезоне!!!
Спасибо, взаимно.
+2
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srs
Ого, очко-игра в ПО ну, кубкааарь... хотя неособо показатель, циферки того же Панюкова не менее впечатляли при переходе в АБ. Главное барсам забивал, значит подходит
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Alek88
будем надеяться, что Шаров не разово выстрелил
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SunYuras
Ответ Сергей Орлов
этот лот к 28 годам провел первый хороший сезон, не исключено, что это разовый случай.
именно. без Бэка может скатиться к 15+15
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RusSh
Прям боюсь сглазить. Может действительно наберут команду которая сможет побороться за КГ.)))
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strash
А что не продолжили фразу озвучивая статистику ???))) 50 очков при полезности минус 7 )))
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Демид Котов
Очень интересный игрок, хочется посмотреть как он себя покажет в Салавате!
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Rudenzik
Хорошее усиление, как раз вместо Кадейкина в первое звено
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ни первый_ни последний
интересно почём
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Евгений Белоус
а он центр или край?
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