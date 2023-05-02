«Салават» подписал контракт с форвардом Шаровым на 2 года. Он забросил 29 шайб за «Сибирь» в прошлой регулярке
«Салават» подписал контракт с лучшим снайпером «Сибири» Александром Шаровым на 2 года.
Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано до завершения сезона-2024/25.
В составе новосибирского клуба Шаров провел последние 6 сезонов.
В минувшем сезоне игрок стал лучшим снайпером «Сибири», набрав 50 (29+21) очков в 65 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
В плей-офф добавил 5 (2+3) баллов в 5 играх.
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