«Салават» подписал контракт с форвардом Шаровым на 2 года. Он забросил 29 шайб за «Сибирь» в прошлой регулярке

«Салават» подписал контракт с лучшим снайпером «Сибири» Александром Шаровым на 2 года.

Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано до завершения сезона-2024/25.

В составе новосибирского клуба провел последние 6 сезонов.

В минувшем сезоне игрок стал лучшим снайпером « », набрав 50 (29+21) очков в 65 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

В плей-офф добавил 5 (2+3) баллов в 5 играх.