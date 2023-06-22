Кирилл Воробьев о зарплате в «Автомобилисте»: «Раньше таких денег не получал. Но не стоит переживать, что это скажется в плохую сторону. Возраст уже такой, что ко всему относишься спокойно»

Теги Автомобилист КХЛ Кирилл Воробьев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Кирилл Воробьев высказался о своей зарплате в «Автомобилисте».

– Этой весной вы подписали самый большой контракт в своей карьере? По нашим данным, вы получите 75 миллионов за два сезона в Екатеринбурге.

– Да, раньше таких денег не получал никогда. Но не стоит переживать, что это на мне скажется в плохую сторону. У меня семья, двое детей, да и возраст уже такой, что ко всему относишься спокойно.

Задача остается прежней: делать свою работу, быть максимально полезным для команды.

– Уже присмотрели что-то из больших покупок?

– Мы живем с семьей в маленькой квартире, так что, наверное, будем думать о том, чтобы улучшить свои жилищные условия. Но вы же знаете, сколько стоят квартиры в Москве, – сказал защитник «Автомобилиста».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий