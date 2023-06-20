Пьер ЛеБрюн: «Торонто» проявил интерес к продлению контракта с Самсоновым. Если стороны найдут оптимальное решение, похоже, он вернется в клуб»

Теги Торонто НХЛ Пьер ЛеБрюн Илья Самсонов Хоккей

«Торонто» заинтересован в продлении контракта с вратарем Ильей Самсоновым.

Об этом сообщает Пьер ЛеБрюн.

Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом.

«Лифс» проявили интерес к продлению контракта с Ильей Самсоновым.

Так что, если обе стороны смогут найти оптимальное решение, похоже, он вернется в Торонто», – написал инсайдер The Athletic.

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2 комментария

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Garikus89
Вообще без разницы, там Фридман сказал, что Киф остается, вот это прикол)
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Kel.Tu
Ответ Garikus89
Вообще без разницы, там Фридман сказал, что Киф остается, вот это прикол)
остается, потому что на рынке нет более достойных кандидатов и времени на их поиск. Ну и Трелливингу, в случае, очередной неудачи, будет на кого спихнуть ее.
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