Пьер ЛеБрюн: «Торонто» проявил интерес к продлению контракта с Самсоновым. Если стороны найдут оптимальное решение, похоже, он вернется в клуб»

«Торонто» заинтересован в продлении контракта с вратарем Ильей Самсоновым.

Об этом сообщает Пьер ЛеБрюн.

Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом.

«Лифс» проявили интерес к продлению контракта с Ильей Самсоновым.

Так что, если обе стороны смогут найти оптимальное решение, похоже, он вернется в Торонто», – написал инсайдер The Athletic.