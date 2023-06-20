Пьер ЛеБрюн: «Торонто» проявил интерес к продлению контракта с Самсоновым. Если стороны найдут оптимальное решение, похоже, он вернется в клуб»
«Торонто» заинтересован в продлении контракта с вратарем Ильей Самсоновым.
Об этом сообщает Пьер ЛеБрюн.
Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом.
«Лифс» проявили интерес к продлению контракта с Ильей Самсоновым.
Так что, если обе стороны смогут найти оптимальное решение, похоже, он вернется в Торонто», – написал инсайдер The Athletic.
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