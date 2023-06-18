В Лас-Вегасе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.

Тысячи жителей города приняли участие в праздничных мероприятиях.

«Вегас», дебютировавший в НХЛ в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале.

Маршрут чемпионского кортежа проходил по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса. Он завершился у домашней арены клуба.

Над сценой арены, куда хоккеисты привезли трофей, был вывешен баннер с именами жертв массового расстрела в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Тогда 58 человек погибли и более 850 получили ранения. Преступник покончил с собой, мотивы его действий не были установлены.

Трагедия произошла за несколько дней до дебюта «рыцарей» в НХЛ. Местные жители вспоминали о происшествии и высоко оценили роль, которую клуб НХЛ сыграл в общественной жизни города в той сложной ситуации.

Полиция заявила о своей готовности к тому, что смотровые площадки вдоль бульвара заполнят более 100 тысяч человек.

Организаторы сравнили парад с новогодним фейерверком, в прошлые годы привлекавшим до 400 тысяч зрителей.

Фото: официальный сайт НХЛ.